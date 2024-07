Anke Rehlinger besucht AQA in Neunkirchen Auf einen Plausch mit Anke Rehlinger

„Oh La la.“ Drei Einsilber, sechs Buchstaben. Damit bringt Anke Rehlinger alles zum Ausdruck, was den Geschmack der kleinen Köstlichkeiten betrifft, die am Ende ihres Besuchs bei der AQA (Arbeit, Qualifizierung, Ausbildung) in Neunkirchen gereicht werden. Fingerfood, basierend auf deutsch-syrischen Rezepten, trifft nicht nur den Geschmack der Ministerpräsidentin, sondern der gesamten Entourage, der sie auf ihrer Sommertour durchs Saarland begleitet. „Wir haben eben schon gerätselt, ob es Dibbelabbes syrischer Art gibt“, scherzt Rehlinger, die in jeder Werkstatt, durch die sie AQA-Geschäftsführer Stefan Gerber begleitet, das Gespräch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sucht und nach deren Tätigkeiten fragt.