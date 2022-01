Kampf gegen Corona : Erfolgreiche Impfaktion der Diakonie Saar in Neunkirchen

Ärztin Martina Hoffmann-Kümmel impft im Januar für die Diakonie Saar an vier Standorten gegen das Coronavirus. Foto: Diakonie Saar / Stein

Neunkirchen 38 Menschen haben das Angebot in Neunkirchen wahrgenommen. Es folgt ein Termin in Malstatt.

Die Diakonie Saar hat in der zurückliegenden Woche an ihren Standorten im Sozialkaufhaus in Saarlouis und im Haus der Diakonie in Neunkirchen offene Impfaktionen angeboten. „Wir freuen uns, dass unser Angebot gut angenommen wurde“, sagt Diakonie-Geschäftsführer Oliver Kremp-Mohr, und betonte weiter: „Ich bedanke mich bei unseren Mitarbeitenden für den gut organisierten Ablauf und bei Ärztin Martina Hoffmann-Kümmel aus Ottweiler für ihr Engagement, die Impfungen in unseren Einrichtungen durchzuführen.“

In Neunkirchen hatte die Diakonie den Fokus darauf gelegt, insbesondere Besucherinnen und Besucher der Wärmestube und der Sozialberatung sowie Kursteilnehmenden der Sprach- und Integrationskurse eine Impfung anbieten zu können. Zuvor konnten die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Menschen im persönlichen Gespräch auf die Impfung ansprechen und offene Fragen klären. In den Sprachkursen und in der Sozialberatung machten Yaseen Taha und Jennifer Rauschkolb den Impftermin bekannt und warben dafür, diesen auch an Familie und Freunde weiterzugeben. „Wir hoffen, dass wir durch den persönlichen Bezug Vertrauen in die Impfung vermitteln konnten“, sagte Taha, Mitarbeiter der Jugendmigrationsdienste.

Insgesamt ließen sich im Haus der Diakonie am Donnerstagnachmittag 38 Menschen den Schutz gegen das Coronavirus verabreichen. Für die Organisation vor Ort konnte Respekt-Coach Melanie Franz auch Schülerinnen des TGBBZ Neunkirchen gewinnen.