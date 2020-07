Schulabschluss : Und alle haben bestanden

Neunkirchen An der GGS Neunkirchen freuen sich die Absolventen über ihren Schulabschluss.

(red) In diesem Jahr konnten die Jahrgänge der Klassenstufe neun und zehn an der GGS Neunkirchen nicht gemeinsam feiern, die Tutoren überreichten klassenintern die Abschlusszeugnisse. Auch die Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen gestaltete sich in diesem Jahr besonders, da sich die Schüler zum großen Teil zu Hause und dann noch einmal intensiv drei Wochen in der Schule vorbereiteten.