später lesen Neunkirchen Ambyance zu Gast im Bistro K! Teilen

Twittern







(red) Am heutigen Freitag, 16. März, 20 Uhr, gibt die Band Ambyance ein Gastspiel im Bistro K! in Neunkirchen in der Willi-Graf-Straße 31. Die Musiker Amby Schillo, Jürgen Schmidt, Jochen Lauer und Stephan Brandt wollen mit Crossover-Latin-Jazz-Popsongs begeistern. Der Eintritt ist frei.