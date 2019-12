Krebsberg-Gymnasium : Am Samstag ist der Tag der Grundschüler

Neunkirchen Am Samstag, 14. Dezember, findet am Gymnasium am Krebsberg in Neunkirchen von 9 Uhr bis 12.30 Uhr der Tag der Grundschüler statt. An diesem Tag wird interessierten Besuchern die Gelegenheit gegeben, Einblicke in den Schulalltag zu nehmen.

