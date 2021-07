Bahnhof Neunkirchen : Der gelbe Fahrplan ist Geschichte

Neunkirchen Die Deutsche Bahn investiert 300 000 Euro in neue Informations-Monitore am Neunkircher Hauptbahnhof.

„Bessere Information für Reisende.“ Das verspricht die Deutsche Bahn ihren Kunden, die am Neunkircher Hauptbahnhof aus- und einsteigen. Zehn neue Zug-Info-Monitore, so genannte ZIMs, wurden dort gestern in Betrieb genommen, die fortan mehr Informationen über einfahrende Züge und vor allem über Abweichungen vom Fahrplan liefern sollen. Außerdem können sie flexibler bespielt werden und Bahnkunden weitere Auskünfte liefern. Der Blick auf die gelben Fahrpläne erübrigt sich somit. 300 000 Euro an Geldern vom Bund hat die Bahn für Installation der zehn Monitore investiert, die laufenden Betriebskosten übernimmt das Land.