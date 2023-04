Als Neunkirchen gegen Wien spielte Mit strammen Schüssen gegen Österreichs Meister

„Freitags gab es bei uns immer Kakao und Käse. So stand auch an diesem Tag gegen 18 Uhr meine Mutter am Herd und rührte den Kakao. Mein Bruder, drei Jahre, und ich, sieben Jahre, standen um den Herd herum, schauten zu und freuten uns auf das Abendessen“, heißt es in einem Augenzeugenbericht. Doch am 10. Februar 1933 kam alles anders. „Plötzlich gab es einen entsetzlichen Knall, wir alle wurden durch die Erschütterung und den starken Druck zu Boden gerissen. Von überall her hörte man Schreie, die Sirenen heulten ununterbrochen. In unserem Haus waren 29 Fensterscheiben und einige Türen kaputt.“ Was war passiert? Der damals größte Gasbehälter Deutschlands, der Gasometer des Neunkircher Eisenwerkes, war in die Luft geflogen. Vermutliche Ursache: Schweißarbeiten bei Reparatur- und Überprüfungsarbeiten. Das Donnern der gewaltigen Explosion war bis ins 22 Kilometer entfernte Saarbrücken zu hören. Die traurige Bilanz: 68 Tote, 190 Verletzte, viele Häuser dem Erdboden gleichgemacht, Millionenschäden. Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappte durch das ganze Land, Spenden für die Opfer flossen in beachtlicher Höhe in die Hüttenstadt.