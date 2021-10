Es geht in die Endphase : Allerheiligen bleibt eins der Hauptgeschäfte der Gärtnerei (mit Bildergalerie)

Foto: Elke Jacobi 26 Bilder Bis Allerheiligen hat die Gärtnerei Rebel 1000 Gestecke gefertigt

Neunkirchen Manche Traditionen ändern sich nicht, auch wenn das Drumrum im Wandel ist: zum 1. November wollen die Menschen ein Gesteck auf dem Grab ihrer Verstorbenen.

Das hier geschafft wird, ist unübersehbar. Außer dem kleinen vorderen Teil ist das Geschäft in der Neunkircher Karl-Ferdinand-Straße, direkt bei der Gärtnerei Rebel, zur Produktionshalle mutiert. Auf einem großen Tisch liegen Äste von Tannen und Koniferen. Davor auf dem Boden ist das Immergrün bereits in Schalen gesteckt, bereit für verschönernde Details. Hinterm Tisch entlang der Wand auf Regalen stehen Kisten. Alle geöffnet, so dass man einfach zugreifen kann. Mohn, teils gefärbt, Früchte, Gewürze, mal naturbelassen, mal in Farben – viel Rot, Orange, Lila aber auch edles Silber. Hier werden Allerheiligen-Gestecke produziert. Für die mittlerweile drei Geschäfte, die Inhaberin Christine Hoffmann mittlerweile hat – außer dem an der Gärtnerei eins am Hauptfriedhof in Furpach und seit einigen Wochen auch in der Bürgermeister-Ludwig-Straße – und natürlich für die Pflegegräber.

Totengedenktag

Mit insgesamt 13 Leuten wird an den Gestecken gearbeitet. Los geht es jedes Jahr Anfang Oktober. Gearbeitet wird bis zum letzten Tag, sprich bis Allerheiligen. Das ist traditionell der erste Totengedenktag im November. Früher der Tag, an dem die katholischen Christen Gestecke auf die Gräber ihrer Verstorbenen stellten. An Totensonntag erst machten das dann auch die Protestanten. Das ist schon lange nicht mehr so. „Mittlerweile ist generell Allerheiligen der Tag“, sagt Hoffmann. Zumindest werden bis zu diesem Tag alle Pflegegräber, die die Gärtnerei betreut, mit dem traditionellen Grabschmuck versehen sein. Bepflanzt sind sie bereits. Bevor das Gesteck gestellt wird, kommt nochmal das Laub weg. Dann machen die Gärtner ein letztes Mal vorm Totensonntag klar Schiff – dann ist Winterpause.

Trend: Wachsrosen

Als die SZ am Dienstag in der Gärtnerei vorbeischaut, sind auch die Gewächshäuser ganz auf Allerheiligen eingestellt. In einem stehen die Tische voll, sind Kisten gepackt für den Transport in die beiden Geschäfte. Gestecke gibt es ab 15 Euro aufwärts, nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Das teuerste in diesem Jahr: 150 Euro. „Eine Bestellung“, sagt Hoffmann. Manche Kunden haben genaue Vorstellungen und teilen Wünsche mit. Ansonsten gilt: Beim Gestalten haben die Mitarbeiter freie Hand. „Es darf sich jeder kreativ austoben“, schließlich wolle man sich von der Massenproduktion der Discounter abheben. „Kein Gesteck ist bei uns gleich.“ Auch von Jahr zu Jahr sehen die Gestecke unterschiedlich aus. „Der Trend wechselt“, erzählt Hoffmann. „Ein Jahr dominiert Rot, dann wollen die Leute lieber Lila. In diesem Jahr sind Wachsrosen der Trend.“ Die Wachsrosen kommen aus Holland, sind in Wachs haltbar gemachte Rosen. „Die halten den ganzen Winter.“

Schmuck auch für Wiesengräber

In einem zweiten Gewächshaus sind vor allem Schalen in verschiedenen Größen, ebenfalls mit Gestecken gefüllt und mit Zetteln versehen. Sie warten auf den Abtransport auf die Pflegegräber. „Die Hälfte ist schon weg“, erzählt Hoffmann. Bis zum Wochenende werden rund 1000 Gestecke gemacht worden sein. Der Trend hat nicht nachgelassen, weiß Hoffmann. Zumindest nicht, seit sie 2013 die Gärtnerei übernommen hat. Daran hat auch die Tendenz zum Wiesengrab nichts geändert. Mittlerweile seien viele große Gräber weg, fürs Wiesengrab wird eher Kleineres gebraucht. Gab es früher nur einige kleine Töpfe, hat sich die Anzahl der kleineren Schalen mittlerweile verdoppelt. Anfangs durften Wiesengräber gar keinen Schmuck bekommen. Das hatte sich dann schnell geändert. Mittlerweile haben die Grabsteine Sockel, auf denen die kleinen Schalen-Gestecke gut Platz finden. Zudem erlaubt es die Stadt ab dem 31. Oktober auch auf Wiesengräbern etwas abzustellen. Das kann dann bleiben, bis im Frühjahr die Mähsaison wieder beginnt.

Tradition Totenehrung bleibt