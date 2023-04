Dreh sorgte für Polizeieinsatz In Rap-Video aus Neunkirchen geht es hart zur Sache

Sie treten in dem Clip, der auf der Videoplattform Youtube seit Karfreitag, 7. April, zu sehen ist, mit all ihrer zur Schau gestellten Männlichkeit auf. So posen sie um ihre schweren Wagen herum, die in der Neunkircher City stehen. In dem überwiegend schwarzweiß gedrehten Musikvideo zeigt sich auch der Sänger von seiner bewusst starken Seite. So schleudert er in einer Szene des kurzen, noch nicht einmal dreiminütigen Films einen Stuhl umher.