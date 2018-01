später lesen Fehlalarm Alarmanlage löst Feuerwehreinsatz in Gaststätte aus Teilen

Eine fälschlicherweise ausgelöste Alarmanlage in einer Gaststätte in der Wellesweiler Straße führte am Mittwochabend gegen 22 Uhr zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen. Verdächtiger Rauch aus dem Gebäude ließ einen Brand in dem Gastbetrieb vermuten. Das hat Feuerwehrsprecher Christopher Benkert mitgeteilt.