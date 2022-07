Einrichtung in der Ringstraße : Großeinsatz in Neunkirchen: Pflegeheim muss nach Grubengas-Austritt evakuiert werden

Großeinsatz in Neunkirchen: Pflegeheim muss nach Grubengas-Austritt evakuiert werden

Einrichtung in der Ringstraße

In Neunkirchen sind mehrere Rettungswagen im Einsatz. 76 Heimbewohner müssen aus einer Pflegeeinrichtung evakuiert werden (Symbolbild). Foto: Brandon Lee Posse

Neunkirchen Die Kreisbereitschaftsleitung schlug am Sonntagvormittag Alarm: In einem Pflegeheim soll Grubengas ausgetreten sein. Die Evakuierung der Bewohner gestaltet sich schwierig.

Insgesamt 76 Personen mussten im Zuge eines Großeinsatzes aus einer Pflegeeinrichtung in der Neunkircher Ringstraße verlegt werden. Dort wurden im Zuge einer Routinemessung erhöhte Grubengas-Werte festgestellt. Auf Anfrage sagte ein Sprecher der Polizei, dass zwar eine „theoretische, aber keine akute Explosionsgefahr“ bestehe. Zum Zeitpunkt der Messung befand sich der Wert im unteren kritischen Bereich der Explosionsgrenze.

Neunkirchen: Bewohner des Pflegeheims in Notunterkunft verlegt

Nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Roten Kreuzes sollten die Bewohner des Pflegeheims zunächst in die Ottweiler Seminarhalle evakuiert werden. Am Nachmittag wurde noch geprüft, ob umliegende Pflegeeinrichtung über Aufnahmekapazitäten verfügen oder Angehörige die Bewohner des Heims aufnehmen können. Die vom THW eingerichtete Notunterkunft in Ottweiler soll lediglich als letzte Option gezogen werden.