Schwesternverband informiert Neunkirchen: Heilerziehungspfleger werben für ihren Beruf

So wurde am Morgen des Aktionstages im Sozialpflegerischen Berufsbildungszentrum in Neunkirchen ein Berufsinformationstag der Heilerziehungspflege veranstaltet. Die Lehrkräfte und HEP-Schüle der „Akademie“ sowie der Fachschule der Lebenshilfe informierten hier insgesamt 13 obere Klassenstufen über den Beruf und das Aufgabenfeld. Es wurden Kurzfilmvorführungen, kleine Info-Präsentationen und Gespräche angeboten sowie Aktionen am zentralen Infostand im Foyer der Schule. Im Rahmen der Kurzfilmvorführungen fand auch die Premiere des vom HEP 19-Kurs der „Akademie“ eigens produzierten Infofilms „Ziemlich beste HEPs“ statt, der wohlwollend provokativ auf das Berufsbild der HEPs aufmerksam macht und übrigens sehr gut bei den Schülern und Schülerinnen ankam und Anlass zu weiteren Gesprächen gab, so heißt es weiter. Ein weiteres Highlight war der Alterssimulationsanzug des Schwesternverbandes, durch den Interessierte die Möglichkeit hatten, die Auswirkungen von Beeinträchtigungen (im Sehen, Hören und in der Grob- und Feinmotorik) selbst zu erfahren. Die Fachschule des Lebenshilfe-Landesverbandes wartete insbesondere mit einem Rollstuhl-Parcours auf.