Aufatmen in der Zoo-Falknerei Nach zweieinhalb Wochen: Selly ist wieder zurück

Nachdem Sellys Verschwinden gemeldet worden war, waren täglich Anrufe eingegangen, die von Sichtungen des Vogels berichteten. Jeder Anruf wurde notiert. So sollte ein Muster erkannt, der Aufenthaltsort eingekreist werden. Tatsächlich kamen Anrufe sogar aus Osnabrück, Gelsenkirchen, aus Rheinland-Pfalz. Das Gros der Anrufe jedoch kam aus dem Umfeld des Zoos selbst: Hangard, Münchwies, Niederbexbach, Lakai, B41. „So konnten wir schon annehmen, dass sie ganz in der Nähe des Zoos war“, sagt Omlor im SZ-Gespräch. Warum sie dann allerdings nie den Zoo selbst angeflogen hat, wird ein Rätsel bleiben. „Sobald sie hier drüber geflogen wäre, hätte sie ja nach Hause gefunden.“ Der alles entscheidende Anruf kam dann am Mittwoch. Der ging an der Zookasse ein. Eine Frau wohl habe da mitgeteilt, dass sie Selly bei Saarstahl gesehen habe. „Also quasi vor der Tür“, sagt der Falkner.