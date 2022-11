Sport- und Kulturhalle Münchwies : Von Sammeltassen über „Wollwerke“ bis Lasertechnik

Am Stand der Hangarder Hobbykünstlerinnen Ulrike Wagner und Karin Weidner fanden die Besucher schöne Dinge für die Adventszeit. Foto: Heinz Bier

Münchwies Die Ausstellung der Hobbykünstler um den Höcherberg in Münchwies zog viele Besucher an. 43 Hobbykünstler machten mit.

Wer am Sonntag die Adventsausstellung der Kunsthandwerker in der Sport- und Kulturhalle Münchwies besuchen wollte, der musste mitunter einen längeren Fußweg in Kauf nehmen. Es war einiges los in der Halle, und weil auch die heimische DJK Münchwies auf dem benachbarten Sportplatz noch ein Heimspiel hatte, war es mit Parkmöglichkeiten rund um die beiden Sportanlagen eng.

43 Hobbykünstler waren bei der Ausstellung dabei, acht mehr als noch im vergangenen Jahr „und deshalb mussten wir leider einigen Interessenten absagen“, bedauerte Sandra Bauer, die Vorsitzende des Vereins „Hobbykünstler um den Höcherberg“, beim Besuch der SZ. Die Teilnehmer kamen aber nicht nur aus dieser Region, sondern aus dem gesamten Saarland und auch aus benachbarten Orten in der Pfalz. Seit zehn Jahren veranstaltet der Verein den jährlichen Kunsthandwerkermarkt, und seit der Schließung der Bexbacher Höcherberghalle vor vier Jahren findet die Ausstellung in Münchwies statt. „Hier finden wir ideale Bedingungen“, erklärte die Vorsitzende, die an ihrem Stand unter anderem Lichterflaschen und Etageren zum Verkauf anbot, die sie aus ehemaligen Sammeltassen angefertigt hat. Eine besondere Kunst.

Schon im oberen Eingangsbereich der Halle hatte unter anderem die Hangarder Künstlerin Annerose Burgard ihre Gemälde verschiedener Techniken angeordnet, an anderen Ständen im Foyer gab es unterschiedliche Bastelarbeiten. Holzschnitzereien für viele Verwendungsmöglichkeiten gab es bei Werner Johann aus Bexbach zu bestaunen, was mit Lasertechnik alles machbar ist, konnten sich die Besucher am Stand der beiden Hobbykünstler von „Erst Laserdesign“ aus Homburg anschauen.

Zu der Adventsausstellung gehörten auch die entsprechenden Gegenstände wie Kränze, Gestecke, Kerzen oder kleine Wichtelmänner, die liebevoll angefertigt wurden. Wer vor dem Winter noch warme Socken, Mützen, Handschuhe oder einen Schal benötigt, auch der wurde fündig.

Unter anderem am gemeinsamen Stand von Ulrike Wagner und Karin Weidner aus Hangard, die für die Ausstellung im Nachbarort einiges gehäkelt und gestrickt, aber auch weihnachtliche Accessoires gebastelt hatten. „Wollwerke“ vielfältiger Art konnten Interessenten auch bei Birgit Lang aus Bexbach erstehen. Auch die Leckermäuler fanden in der Ausstellung das Richtige, so wie am Stand von Monika Scherer aus Bexbach, die viele Sorten selbstgemachter Marmelade mitgebracht hatte.