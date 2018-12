später lesen Adventskonzert Adventskonzert mit Chor und Solisten in Furpach Teilen

(red) Ein beschwingt-besinnliches Adventskonzert erwartet Besucher am Sonntag, 9. Dezember, 17 Uhr, in der katholischen Kirche St. Josef in Furpach. Drei teilnehmende Chöre der Pfarrei singen unter anderem Werke von Camille Saint-Saëns, Maurice Duruflé, englische Carols, lateinische und deutsche Lieder.