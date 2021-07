Oberstufenverband Neunkirchen, Schiffweiler, Bexbach : Abi-Fiesta nach 13-jähriger Siesta

Neunkirchen/Schiffweiler/Bexbach 51 Schülerinnen und Schüler des Oberstufenverbands feiern Abschluss. Drei von vier entscheidenden Halbjahren Corona-erschwert.

Der Oberstufenverband der drei Gemeinschaftsschulen Galileo-Schule Bexbach, Mühlbachschule Schiffweiler und Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen hat in diesem Jahr 51 Schülerinnen und Schülern ihr Abiturzeugnis überreicht. Ausrichter der Feierlichkeiten war dieses Mal die Mühlbachschule in Schiffweiler. Das Abi-Motto lautete in diesem Jahr Abios Amigos – 13 Jahre Siesta endlich Fiesta.

Frank Brück, Schulleiter der Mühlbachschule freute sich in seiner Eröffnungsrede, dass die Schulen trotz der Coronapandemie in der Lage waren eine Feier auszurichten und den Abiturientinnen und Abiturienten ihr Zeugnis persönlich zu überreichen. Er beglückwünschte die Absolventen zu ihrer großartigen Leistung. In seiner Rede blickte er auf die schwierigen Umstände zurück: „Der Abiturjahrgang 2021 hat drei der vier Halbjahre der Hauptphase unter den Bedingungen der Coronapandemie absolviert. Ich kann mich dabei gut an die Zeit erinnern, als ich meinen Grundkurs in Biologie auf zwei Räume verteilt unterrichtet habe und dann immer hin her gelaufen bin, um beide Gruppen parallel zu beschulen. Und dies waren nicht die einzigen Schwierigkeiten, die zu bewältigen waren“, sagt Brück. Zum Abschluss seiner Rede richtete der Schulleiter seine Worte an die Absolventen: „Gehen Sie mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft und freuen Sie sich auf Ihren neuen Lebensabschnitt.“