Abschluss an der Kolbe-Schule : Kolbe-Schule entlässt 82 Schüler

Wiebelskirchen Letztmals erhielten Schüler im Saarland ein Realschulzeugnis.

(red) Mit dem diesjährigen Entlassjahrgang endet nicht nur für die 59 Schülerinnen und Schüler der Realschule der Maximilian-Kolbe-Schulen die Schulzeit der Abschlussschüler/-innen sondern auch die 48-jährige Geschichte einer Schulform. Die letzte im Saarland verbliebene vierstufige Realschule ist nun selbst Geschichte. Es endet eine Ära, ist der Paradigmenwechsel weg vom dreigliedrigen Schulsystem hin zum Zweisäulenmodell abgeschlossen. So schildert es die Schule in ihrer Mitteilung. Alle Abschlüsse des allgemeinbildenden Schulwesens werden nun künftig an den Maximilian-Kolbe-Schulen möglich sein. Nicht nur für die Schüler/-innen, die ihr Realschulzeugnis in einer Abschlussveranstaltung in der Sporthalle der Schule erhalten haben, endet ihre Schulzeit sondern auch für 23 Schüler/-innen der Gemeinschaftsschule mit ihrem Hauptschulabschluss. In getrennten Veranstaltungen, den Pandemiebeschränkungen geschuldet, verabschiedeten sich die Lehrkräfte von ihren Schülern und Schülerinnen jeweils mit einem kleinen ökumenischen Wortgottesdienst, den Redebeiträgen der Eltern- und Schülervertretung und der Ansprache des Schulleiters.