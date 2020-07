Schulabschluss : KBBZ verabschiedet 34 Abiturienten

Neunkirchen Trotz allem ist die Freude groß: Alle haben bestanden.

„Noch vor einem halben Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, dass wir die Abiturzeugnisse in Kleingruppen in den Klassensälen überreichen müssen“, bedauerte der Abteilungsleiter des beruflichen Oberstufengymnasiums am KBBZ Neunkirchen, Hans-Werner Backes in seiner Ansprache die gegenwärtige durch die Pandemie bedingte Gesamtsituation. In den letzten Wochen und Monaten lagen für die 34 jungen Menschen Freud und Leid nah beieinander, denn die Vorbereitung auf die so wichtige Prüfung zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur) verlief anders als angenommen. Dass letztlich alle Schülerinnen und Schüler, die zur Prüfung antraten, auch bestanden, freute nicht nur den Schulleiter Heiko Staub und sein Lehrerteam, sondern vor allem die Prüfungskandidaten selbst, die teils beachtliche Leistungen erreichten. Über das bestandene Abitur freuen sich: Achour Michelle, Altmeyer Hannah, Antevere Aliny, Becker Ariane, Beckin Robert, Dietrich Sarah, Döpp Luisa, Emter Julia, Fuhr Fabienne, Häckelmann Lena, Hadas Alisha, Haßdenteufel Geraldine, Holzer Lena, Kilic Mine, Korkmaz Selma, Losert Maximilian, Martel Andreas, May Lara-Marie, Mertel Jonas, Morrone Mario, Naumann Fabian, Norried Shaylea, Oeling Philip, Paul Jana, Pusch Selina, Röhlinger Luisa, Ruf Tristan, Saldi Tobias, Schlichter Lilian, Schmidt Selina, Simon Zoe, Stutz Sandra, Weinberger Anna-Lena.