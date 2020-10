Vollsperrung : Unfall blockiert A8 am Neunkircher Kreuz

Unfall blockiert A8 am Neunkircher Kreuz

Neunkirchen Eine Vollsperrung der A8 Richtung Zweibrücken im Bereich des Neunkircher Kreuzes wird am Dienstag notwendig nach einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw zusammengestoßen waren.

Mindestens eine Person wurde dabei verletzt. Zum Unfallhergang konnte die Polizei vor Ort noch keine Angaben machen, einer der Fahrer war auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Autobahn wurde komplett gesperrt, der Verkehr in Richtung Saarbrücken abgeleitet. Die meisten Autofahrer und LKW drehten an der Anschlusstelle in Rohrbach und versursachten dort einen rund eine Kilometer langen Stau auf dem Standstreifen vor der Ausfahrt.