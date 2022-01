Wanderbaustelle : Ende 2022 wird A 8 bei Neunkirchen zur Großbaustelle – und die ersten Arbeiten zum Autobahn-Neubau laufen

Neunkirchen Bei 100 Millionen Euro liegen die ersten Schätzungen: So teuer soll das Projekt werden. Dabei wird die Autobahn bei Neunkirchen nicht nur auf Vordermann gebracht, sondern gleich neu gebaut. Jetzt sind Arbeiter bereits vor Ort, um die auf mehrere Jahre ausgelegte Baustelle vorzubereiten.

Seit dieser Woche wird auf der A 8 zwischen Neunkirchen-Oberstadt und -Wellesweiler gebohrt. Damit wollen Arbeiter herausfinden, wie es unter der Fahrbahn aussieht. Dies ist wichtig zu wissen, wenn in naher Zukunft an jener Stelle quasi eine neue Autobahn entstehen soll. So beschreibt es Klaus Kosok, Sprecher der Autobahn-Gesellschaft in Neunkirchen.