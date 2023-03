Die dritte Generation übernimmt im kommenden Jahr Friseursalon Mohrbach zeigt seit 75 Jahren wie Familienunternehmen geht

Bald werden einige Kunden sicherlich mächtig verblüfft werden. Denn anlässlich des 75-jährigen Bestehens ihres Salons haben Gerd und Martin Mohrbach in Kisten voller Erinnerungsfotos gewühlt. Dabei haben sie auch einige Hochzeitsfotos zu Tage gefördert, darauf strahlende Bräute mit von ihnen kreierten Frisuren. „Die sind heute noch Kunde“, sagt Gerd Mohrbach und holt für den SZ-Besuch den Stapel hinterm Kassentresen hervor, „die will ich damit überraschen.“ Sohn Martin hat aus den Kisten viele alte Schwarz-Weiß-Fotos hervorgekramt und in passende Rahmen gesteckt. Die stehen jetzt auf den Bilderleisten im Salon im Furpacher Geißenbrünnchen 53 und bieten den Kunden Zusätzliches fürs Auge. Geplant hat der Junior auch, aus den alten Fotos Collagen zu machen. Die sollen dann spätestens anlässlich der offiziellen Feierlichkeiten am 2. Juli beim Tag der offenen Tür ausgestellt werden.