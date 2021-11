Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag : Weihnachtsmarkt für Fellnasen in Neunkirchen am Sonntag

Weihnachtsmarkt für Fellnasen in Neunkirchen am Sonntag

Neunkirchen Der Besuch eines Weihnachtsmarktes gehört für viele zum Advent. Als Hundefreund ist es jedoch nicht immer leicht, den vierbeinigen Liebling stressfrei mitzuführen, denn unter dem Lärm und Menschenmassen leiden viele unserer tierischen Freunde.

Nach der erfolgreichen Durchführung in den Vorjahren wird auch dieses Jahr ein artgerechtes Angebot für Hundefreunde und Vierbeiner geschaffen. Damit der beste Freund des Menschen die vorweihnachtliche Zeit genießen und trotzdem dabei sein kann, veranstalten die Kreisstadt Neunkirchen und das Schuhhaus Itt daher am Sonntag, 28. November, 13 bis 18 Uhr, den nunmehr 4. Neunkircher Hundeweihnachtsmarkt. Die Aussteller warten darauf, Hund und Halter mit allerlei Schönem und Köstlichem zu erfreuen. Von selbstgebackenen Hundekeksen bis hin zum weihnachtlichen Accessoires ist alles dabei, um das Hundeherz höher schlagen zu lassen. Den Vierbeinern zuliebe wird auf dem Markt auf laute Dauerbeschallung verzichtet. Der Neunkircher Hundeweihnachtsmarkt ist in dieser Beziehung eine ruhige Sache, um Hektik und Stress erst gar nicht entstehen zu lassen. Zudem gibt es genug Platz, um zwischendurch auch immer mal wieder etwas Abstand gewinnen zu können.