Inzidenz liegt bei 1379 : 334 neue Corona-Fälle im Landkreis Neunkirchen

Kreis Neunkirchen Im Landkreis Neunkirchen wurden am Dienstag insgesamt 334 neue Corona-Infektionen gemeldet. Wie eine Sprecherin des Landratsamtes mitteilt, kommen 62 neu-infizierte Personen aus der Gemeinde Eppelborn, 43 aus der Gemeinde Illingen und 33 aus der Gemeinde Merchweiler.

In der Stadt Neunkirchen wurden 77 Neuinfektionen gemeldet, 27 in Ottweiler und 50 in Schiffweiler. 42 Corona-Neuinfektionen wurden in der Gemeinde Spiesen-Elversberg registriert.