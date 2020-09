Sie haben ihren Abschluss : Es gibt 31 neue Kräfte in der Pflege

Neunkirchen Bei der Kreuznacher Diakonie haben 22 Frauen und neun Männer die Prüfungen zum Kranken- oder Altenpfleger erfolgreich abgeschlossen.

In wenigen Tagen – genauer gesagt am 1. Oktober – beginnen 38 Frauen und acht Männer mit der neuen generalistischen Ausbildung in der Pflege. 40 von ihnen haben sich für eine Vertiefung in der Aktupflege – also im Krankenhaus – entschieden, die anderen für die Langzeitpflege in Senioreneinrichtungen. Ihre Perspektiven sind europaweit sehr gut, neue Fachkräfte werden in allen Arbeitsfeldern der beruflichen Pflege gebraucht, wie es abschließend heißt.