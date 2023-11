Bereits zum 29. Mal Menschen verschiedener Religionen beten in Neunkirchen für Frieden und Toleranz

Alle Religionen an einen Tisch – diesem Ziel hatte sich vor über 30 Jahren Familie Müller aus Furpach verschrieben. Die Arztfamilie gehört der Religionsgemeinschaft der Bahai an. Und die hat unter anderem die Einheit der Religionen zum Ziel. Also hat Familie Müller sich mit den anderen Glaubensgemeinschaften in der Stadt getroffen. Der interreligiöse Arbeitskreis war gegründet. Damals, vor 30 Jahren, mit Christen, Juden, Muslimen, Bahai, Buddhisten und Hindus. Die Aufgabe: einmal im Jahr einladen zum interreligiösen Friedensgebet. Familie Müller wohnt längst nicht mehr hier. Das Friedensgebet aber wird konsequent über all die Jahre abgehalten. In diesem Jahr zum 29. Mal, wegen der Pandemie fiel es einmal aus.