Mit Ehrungen Historischer Verein Stadt Neunkirchen feiert Silber-Jubiläum

Seit einem Vierteljahrhundert ist der „Historische Verein Stadt Neunkirchen“ eine ganz wichtige Institution, wenn es um die Geschichte und die Geschichtswahrung der Stadt geht. „Das historische Erbe der Kreisstadt Neunkirchen zu pflegen und der Öffentlichkeit zu vermitteln“ hat der Verein in seiner Satzung als oberstes Ziel festgeschrieben. Am vergangenen Samstag feierte der HVSN in der Stummschen Reithalle seinen 25. Geburtstag, an jenem Ort, wo am 10. September 1999 auch die Gründungsversammlung stattgefunden hatte. Präsident damals wie heute ist der ehemalige Oberbürgermeister Friedrich Decker, der am Samstag somit ebenfalls ein ganz persönliches Silberjubiläum feiern durfte. Ebenso wie Horst Schwenk, der seit der Gründungsversammlung stellvertretender Vorsitzender des HVSN ist.