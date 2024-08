Ottweiler Schwimmen in der blauen Lagune

Die blaue Lagune leuchtet an diesem Morgen in Ottweiler. Wobei es „Morgen“ nicht ganz trifft. Es ist gerade mal kurz nach 2 Uhr. Im angestrahlten Wasser des Freibads lümmeln zwei Menschen am Beckenrand und stoßen mit ihren Cocktails an. Andere bewegen sich, bunte Schwimmnudeln unterm Körper, gemächlich durchs Becken. Wozu auch hasten. Wenn es gerade irgendetwas im Überfluss gibt, dann Zeit.