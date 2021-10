Pandemie in Zahlen : Landkreis meldet 22 neue Corona-Infektionen

Pandemie in Zahlen

Neunkirchen Die Inzidenz im Landkreis Neunkirchen liegt am 20. Oktober bei 70.

Der Landkreis Neunkirchen hat am Mittwoch, 21. Oktober, 22 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet: acht in Neunkirchen und jeweils sieben in Schiffweiler und Spiesen-Elversberg. Damit sind aktuell 214 Menschen mit Corona infiziert, die im Landkreis gemeldet sind. Seit Ausbruch der Pandemie sind es insgesamt 6396. Die Inzidenz liegt nach Kreisangaben bei 70.