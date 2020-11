Covid-19-Fälle im Landkreis : 17 Menschen sind neu erkrankt

Insgesamt 1183 Erkrankte, davon 689 geheilt.

Im Landkreis Neunkirchen wurden gestern Abend 17 weitere Covid-19-Fälle gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt: vier in Neunkirchen, zwei in Illingen, einer in Merchweiler, zwei in Ottweiler, einer in Schiffweiler und einer in Spiesen-Elversberg sowie sechs in Eppelborn.Weitere Todesfälle meldet der Landkreis nicht.Insgesamt sind mittlerweile 1183 Menschen im Landkreis an Covid 19 erkrnakt. 689 können als geheilt betrachtet werden, da aus der Quarantäne entlassen. Demnach sind 478 Personen infoziert. Bislang gab es 17 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. (ji)