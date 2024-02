„Alex Deutsch wäre stolz“ 1500 Menschen gehen in Neunkirchen gegen Rechtsextremismus auf die Straße (mit Fotostrecke)

Als sich die 15-jährige Sham am Samstagnachmittag das Mikro greift und auf der Bühne ihren Rap „Ich bin wie ich bin, egal was ihr meint“ alleine, ohne Band oder Musik vom Band, vorträgt, lauschen 1500 Menschen auf dem Stummplatz in Neunkirchen gebannt den Worten, die die Schülerin der Ganztagsgemeinschaftsschule so ehrlich und bestimmt vorträgt. „Geh zurück in dein Land, dich braucht hier keiner. Das sagten viele, das sagte nicht nur einer“, rappt die junge Künstlerin, die den Song im Rahmen eines Schulprojektes aufgenommen hat. Und sie kennt auch die passende Antwort auf solche Anfeindungen: „In Liebe und Freundschaft hat Rassismus keinen Platz.“ So viel Mut und Können wird mit noch mehr viel Applaus belohnt, denn schließlich geht es am Samstagnachmittag genau darum: Ein deutliches Zeichen gegen Hetze, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus und für Vielfalt soll gesetzt werden