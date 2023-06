Triathlon 11. Auflage des Neunkircher Triathlons – Warum Corona-Folgen noch spürbar sind

Dem schließt sich Yves Becker von der DJK SG St. Ingbert an: „Die Untergründe variieren. Es gibt zum Beispiel Schotterpassagen oder Passagen mit Sand. Das macht die Strecke anspruchsvoller und abwechslungsreicher.“ Der Homburger hätte gerne an den Saarlandmeisterschaften teilgenommen. Er entschied sich aber für den Jedermann-Triathlon, bei dem die Schwimm-Distanz auf 300 Meter reduziert ist, da dieser, so Becker, zeitlich vor den Saarlandmeisterschaften stattfindet. „Nach dem Rennen geht es dann nämlich direkt mit dem Auto nach Baumholder.“ Dort findet am Sonntag ein Wettkampf der 1. Liga des Rheinland-Pfälzischen Triathlon-Verbands statt, an dem der 31-Jährige für die Mannschaft von Tri-Sport Saar-Hochwald teilnimmt. „So jedenfalls der Plan“, sagt Becker lachend, der beim Jedermann-Triathlon in Neunkirchen zu den Favoriten zählt – und diese Rolle annimmt. Er sagt: „Ich will schon gerne wieder vorne mitmischen.“