Triathlon Warum Corona-Folgen noch spürbar sind

Es war so etwas wie ein Neustart, als der Neunkircher Triathlon im vergangenen Jahr in seine zehnte Auflage ging. Die drei Jahre zuvor war er ausgefallen. Wegen der Corona-Pandemie. Deren Schatten lag auch bei der Jubiläums-Ausgabe noch über der Veranstaltung. Und auch in diesem Jahr sind die Nachwirkungen noch spürbar. „2011 hatten wir 60 Staffeln am Start“, erinnert sich Hans-Artur Gräser an die Premiere vor zwölf Jahren. Er ist Vorsitzender des Neunkircher Sportverbands, der den Triathlon in Zusammenarbeit mit der Kreisstadt, Dreikraft Neunkirchen, dem Radclub Mistral, dem Schwimmverein Neunkirchen, dem Verein für Ausdauersport und dem Saarländischen Betriebssportverband ausrichtet.