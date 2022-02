In memoriam : Neunkirchen trauert um Ewald Groß

Neunkirchen Der ehemalige Bürgermeister verstarb am 1. Februar. Von 1974 bis 1987 prägte er die Geschickte der Stadt.

Am 1. Februar 2022 verstarb der ehemalige Bürgermeister der Kreisstadt Neunkirchen im Alter von 94 Jahren. Neunkirchen trauert um einen Bürgermeister, dessen 13-jährige Amtszeit zu der bewegtesten Zeit unserer Stadtgeschichte zählt, so Oberbürgermeister Jörg Aumann in einer Mitteilung der Stadt: In die 13 Jahre vom 1. Oktober 1974 bis 31. Dezember 1987 fiel der Niedergang des Eisenwerks und die Neuplanung der Innenstadt. Gerade als Baudezernent hatte Groß einen gewichtigen Anteil am Um- und Aufbau des neuen Neunkirchens.