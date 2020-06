Lockerungen in der Pandemie : „DancePoint“ Neunkirchen legt wieder los

Lockerungen in der Pandemie

Neunkirchen Schon in den vergangenen Wochen hat der Tanzsportverein „DancePoint“ Neunkirchen für seine Mitglieder verschiedene online-Termine angeboten und nach ersten Lockerungen der Beschränkungen durch die Corona-Verordnungen erste Trainingseinheiten in kleinen Gruppen.

Ab diesem Montag, 15. Juni, dürfen nun angesichts der geringen Infektionsrate im Saarland endlich auch wieder größere Gruppen von bis zu 20 Personen trainieren, die konkrete Größe richtet sich nach dem Raum, der zur Verfügung steht. Damit können die Kurse im Gesellschaftstanz (jeden Donnerstag und Sonntag) und montags im Linedance wieder durchstarten, so der „DancePoint“ weiter.

Auch Jazz- und Modern Dance findet wieder statt. Und natürlich wird in allen Termin auf die Einhaltung des Hygienekonzepts geachtet, das der Verein für die einzelnen Termine erarbeitet hat. Auch Desinfektionsmittel steht in den Kursräumen zur Verfügung, so dass nur noch Tanzlaune und passende Kleidung mitzubringen sind. Auch interessierte Einsteiger sind wieder herzlich willkommen, wegen der aktuellen Begrenzung der Kursgrößen allerdings nur nach vorheriger Anmeldung. Nähere Infos mit allen Neuigkeiten finden sich auf der Homepage des Vereins www.dancepoint-nk.de, bei Facebook und Instagram.