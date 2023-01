Kreis Neunkirchen : Beiträge zum neuen Kreisbuch werden gesucht

Kreis Neunkirchen Für Ende des Jahres 2023 ist die Herausgabe des dritten Kreisbuches des Landkreises Neunkirchen geplant. Neben vielen interessanten Beiträgen des Redaktionsteams sollen auch die Einwohner des Landkreises Neunkirchen aktiv beteiligt werden.

Beiträge können ausschließlich per E-Mail an kreisbuch@landkreis-neunkirchen.de eingereicht werden. Als Preise winken Kreisbücher und Gutscheine der Bücherei „Bücher König“ in Neunkirchen.