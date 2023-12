Ganztagsschule in Neunkirchen Spatenstich für neue Grundschule mit besonderem Lernkonzept

Gern in die Schule gehen, mit Freude lernen und auch lehren: In der neuen Grundschule Fernstraße soll dies nicht nur eine leere Floskel sein. Die ersten Jungs und Mädchen, die in den Genuss einer funkelnagelneuen, gebundenen Ganztagsschule mit modernem Konzept kommen, sind heute etwa drei Jahre alt. Zumindest hat Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) diesen Termin beim symbolischen ersten Spatenstich am Montagmorgen in Aussicht gestellt. „Ich bin optimistisch, dass der Schulbetrieb im September 2026 starten kann“, sagte der Verwaltungschef.