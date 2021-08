Durch Neunkircher Innenstadt : Rollerdieb liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Neunkirchen Kurioser Vorfall in der Neunkircher Innenstadt: Ein 23-Jähriger lieferte sich in der Nacht auf Sonntag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Mit einem Roller, den er in der Nacht zu Samstag in der Goethestraße vor einem Anwesen geklaut hatte, lieferte sich ein 23-Jähriger am Sonntagmorgen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch die Neunkircher Innenstadt. Der junge Neunkircher, der unter erheblichem Alkohol- und Drogeneinfluss stand, war der Polizei um 5.30 Uhr in der City bei einer Streife aufgefallen. Nach einer laut Polizeisprecher „kleinen“ Verfolgungsfahrt ließ der 23-Jährige den Roller schließlich fallen und flüchtete zu Fuß über die Bliespromenade. Passanten zeigten dem folgenden Polizeikommando die Richtung, in die der Mann geflohen war. Der 23-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen, der Besitzer des Rollers darf sich über die Rückgabe freuen.