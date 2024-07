Rasante Flucht durch Neunkirchen endet in Unfall Motorradfahrer verliert Kontrolle und kracht in Hauswand

Die Beamten suchten also – zunächst ohne Sichtkontakt – nach den Flüchtigen, und fanden sie kurz darauf unverhofft wieder – an einer Unfallstelle: In der Wellesweilerstraße hatte der Fahrer offenbar in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war in eine Hauswand gekracht. „Der Streifenwagen war zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr hinter ihm“, so ein Sprecher der Polizei.