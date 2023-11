Gedenken zur Pogromnacht Gedenkfeier in Neunkirchen endet mit Schrecken – Mann muss wiederbelebt werden

Anlässlich des Jahrestags der Reichspogromnacht hatten sich auf dem Synagogenplatz am Oberen Markt in Neunkichen mehr als 30 „‚Menschen guten Willens“ eingefunden, wie sie Pfarrer Uwe Schmidt in seiner Ansprache nannte. „Antisemitismus ist Ausgrenzung“, aber „Realität in der Mitte der Gesellschaft“, so Schmidt.