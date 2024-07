Aufräumarbeiten dauern noch an Lkw kippt in Kreisverkehr am Plättchesdohle in Neunkirchen um (mit Fotos)

Bei einem Unfall ist am Dienstag, 23. Juli, in Neunkirchen ein mit Grünschnitt beladener Lastwagen, umgekippt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage der SZ. Der Anhänger blieb stehen. Der Vorfall ereignete sich um 11.35 Uhr im Kreisverkehr am Plättchesdohle in Neunkirchen.