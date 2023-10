Neunkirchen liest 2023 Die Kirche zu den Menschen tragen

Religion sehr gut, Mathematik ungenügend. Schon in der Schule zeichnete sich ab, wie es mit dem jungen Mann mal weiter gehen würde. Und da sitzt er nun bei Bücher König vor ausverkauftem Buchladen, der Mann in der weißen Kutte samt hipper Kapuze. Von dem man zwar weiß, dass er 1970 in Köln geboren wurde, aber nicht, unter welchem Namen. Nach dem Abitur war er in den Dominikanerorden eingetreten und seitdem heißt er Albert. Pater Albert Seul.