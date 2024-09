Im ehemaligen Kaufhof Kriminaltango-Festival in Neunkirchen eröffnet

Jeanshosen. Wenn die Erinnerung nicht trügt, wurden dort, wo die Gramphoniacs und Tanzpaare am Samstagabend stilvoll um die Wette swingten, einst Marken-Jeans angeboten – mittig im ersten Obergeschoss des Kaufhofs nämlich. Nach der Schließung vor vier Jahren und einer sechsmonatigen Nutzung als Impfzentrum wird dem einstigen Warenhaus dank des Kriminaltango-Festivals in Neunkirchen gerade so etwas wie die dritte Luft geschenkt. Eine mit Glamourfaktor und hohem Unterhaltungswert, die leicht Begehrlichkeiten wecken könnte.