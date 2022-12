Kommentar zur Bilanz Impfzentrum Ost : Menschen auch glücklich gemacht

Das erklärte Ziel, „eine schnelle Durchimpfung der Bevölkerung unter besonderer Berücksichtigung der vulnerabelsten Gruppen“, haben die saarländischen Impfzentren erreicht. Wer die Impfung gegen das Coronavirus möchte, hat sie inzwischen erhalten.

Und wenn ein neuer Piks mit angepasstem Impfstoff notwendig wird, kann man sich diesen wie zum Beispiel auch gegen Grippe beim Hausarzt oder in der Apotheke abholen. Eine echte Erfolgsgeschichte also, auch wenn nicht alles rund lief.

Das Impfzentrum Ost in Neunkirchen hat besonders viel Lob von den Menschen bekommen. „Unglaublich zuvorkommend und hilfsbereit“ sei das Impfteam, das stand häufig in E-Mails und in den Sozialen Medien zu lesen. Darauf dürfen die Beteiligten stolz sein.