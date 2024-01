Kulturhaus Wiebelskirchen Und als Zugabe der Radetzkymarsch

Der erste Konzertteil wurde vom Jugendorchester gestaltet, das, ebenso wie das große Orchester, von Valerian Helbling geleitet wird. Den Titel „Conquest of Paradise“ von Vangelis kennt man gemeinhin als Einmarschmusik von Henry Maske in den Boxring, am Sonntag war es die Eröffnung des Neujahrskonzerts und schon einmal ein eindrucksvoller Hinweis, was mit einem Akkordeon musikalisch alles möglich ist. Auch das „Berühmte Menuett“ aus dem 18. Jahrhundert kennt man, ebenso wie das zeitgenössische „Santiano“ der gleichnamigen norddeutschen Formation. Danach durften die drei Solisten des Abends zeigen und hören lassen, dass sie auch allein und ohne Orchesterunterstützung in der Lage sind, tolle Musik zu machen. „Alle drei gehören zu unserem Orchester“, hatte der Vorsitzende hervorgehoben, „und darauf sind wir natürlich stolz“.