„Industrie trifft Kultur“ heißt das Motto Großes Musikfestival am Abfallheizkraftwerk in Neunkirchen geplant

Neunkirchen · Am 11. Mai soll auf dem Außengelände des Abfallheizkraftwerks in Neunkirchen ein großes Musikfestival stattfinden – mit freiem Eintritt. Was genau geplant ist und wer auftreten wird.

09.02.2024 , 13:38 Uhr

Werksgelände des Abfallheizkraftswerks Neunkirchen ist die ehemalige Grube König. Aus Abfall wird Strom und Wärme produziert. Das AHKW Neunkirchen ist Teil der EEW Energy from Waste-Gruppe. Im Frühjahr soll hier auf dem Gelände ein Rock-Festival steigen. Foto: Heike Jungmann

Von Anja Kernig

Es ist schon eine Weile her, dass am Abfallheizkraftwerk (AHKW) Neunkirchen der Bär steppte. 2015 nämlich. Damals war die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür eingeladen, wovon fleißig Gebrauch gemacht wurde: eine Riesensause.