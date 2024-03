Brand in Wohnhaus in der Marienstraße Feuerwehr Neunkirchen in der Nacht auf Samstag im Großeinsatz

Zahlreiche Einsätze für die Feuerwehr Neunkirchen in der Nacht von Freitag auf Samstag: Ein brennender Motorroller in Wiebelskirchen, der Alarm einer Brandmeldeanlage in einem ortsansässigen Folienwerk, der sich vor Ort als Fehlalarm herausstellte. Der größte Einsatz ereignete sich jedoch in der Neunkircher Innenstadt in der Marienstraße.