Situation bleibt ernst Viele Menschen noch ohne Strom – die Lage im Kreis Neunkirchen nach dem Hochwasser

Kreis Neunkirchen · Auch am Dienstag ist das Hochwasser im gesamten Kreis Neunkirchen weiter das beherrschende Thema. Wir waren in Ottweiler, Wiebelskirchen und in der Innenstadt von Neunkirchen unterwegs.

21.05.2024 , 18:32 Uhr

Auch am Dienstag wurde in der Bahnhofstraße in Neunkirchen weiter aufgeräumt und Wasser abgepumpt. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen