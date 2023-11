Ortsrat Neunkirchen „Mieten statt bauen“ heißt die Devise in Sachen Kitaplätze

Neunkirchen · In Neunkirchen gibt es zu wenig Krippenplätze und es fehlen Plätze in Kindertageseinrichtungen. Die Stadt hat Handlungsbedarf und geht neue Wege. „Mieten statt Bauen“ heißt die Devise, und mit dieser Thematik hatte sich am Donnerstag der Ortsrat Neunkirchen zu befassen.

10.11.2023 , 11:33 Uhr

ARCHIV - 13.03.2023, Baden-Württemberg, Kornwestheim: Jacken und Taschen hängen an einer Garderobe einer Kita. Den anhaltenden Fachkräftemangel in baden-württembergischen Kitas bekommen ihre Leiterinnen und Leiter deutlich zu spüren. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) stellt am Montag eine neue Studie unter Kitaleitungen vor. (zu dpa: «Situation der Kitas im Südwesten "noch schlimmer" geworden») Foto: Marijan Murat/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Marijan Murat

Von Heinz Bier

Zwar habe die Stadt „in den letzten Jahren schon vieles gemacht“, hob Bürgermeisterin Lisa Hensler (SPD) als zuständige Dezernentin hervor, es seien in allen Stadtteilen Kitas umfassend saniert und teilweise ausgebaut worden, in der Falkenstraße werde aktuell eine neue Einrichtung gebaut und ein Ersatzneubau der Kita Hermannstraße errichtet, „aber im Innenstadtbereich fehlen weiterhin Plätze“. Deshalb bestehe nach wie vor Bedarf an einer neuen Einrichtung, erklärte die Bürgermeisterin.