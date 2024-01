Ausstellung mit Bildern von Ruth Engelmann-Nünninghoff „Sie war eine außergewöhnliche Frau“

Aus der Tube gedrückte knallige Farbstreifen, schwungvoll gespachtelt, dazu filigrane schwarze Tuschelinien – in stark reduzierten Acrylarbeiten dieser Art gipfelt das künstlerische Werk von Ruth Engelmann-Nünninghoff, deren Geburtstag sich vor wenigen Tagen zum 109. Mal jährte. Ihr Weg von der realistischen Abbildung, figürlich und naturgetreu, hin zur Abstraktion kann man derzeit in der Städtischen Galerie Neunkirchen anhand einiger ausgesuchter Werke nachvollziehen. Sie gehören zur Schenkung von Ulf Sauerbaum. Schon zu Lebzeiten hatte Ruth Engelmann-Nünninghoff der Galerie 390 Arbeiten übergeben. Dank Sauerbaum kommen nun weitere 185 hinzu. „Hier weiß ich die Arbeiten in guten Händen“, betonte der Kunstliebhaber, der 2012 mit Engelmann-Nünninghoff eine Gemeinschaftsausstellung in Frankenholz bestritt, zu der er Keramikarbeiten beisteuerte.