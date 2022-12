Polizei sucht zwei junge Männer : Fahrtkosten nicht bezahlt: Fahrgast greift Taxifahrerin in Neunkirchen an und flüchtet

Fahrtkosten nicht bezahlt: Fahrgast greift Taxifahrerin in Neunkirchen an und flüchtet

Neunkirchen In Neunkirchen ist am Freitagabend eine Taxifahrerin von einem Fahrgast angegriffen worden. Zusammen mit einem weiteren Fahrgast flüchtete der Schwarzfahrer nach dem Angriff. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zu einem Betrug sowie einer Körperverletzung zum Nachteil einer Taxifahrerin kam es am Freitag, 2. Dezember, gegen 22.10 Uhr, in der Hüttenbergstraße in Neunkirchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ließen sich zwei noch unbekannte Täter von einer Gaststätte in St. Ingbert nach Neunkirchen fahren.